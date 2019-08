Commerce équitable : comment être sûr de faire le bon choix ?

Le commerce équitable est un marché en pleine expansion. En 2018, les ventes ont bondi de 22%, avec près de 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Les spécialistes parlent d'une année assez exceptionnelle. Mais qu'est-ce que cela change pour le consommateur de faire le choix de l'équitable ? Et surtout, peut-on faire confiance aux logos et étiquettes ? "On essaie de croire aux étiquettes", confie un consommateur.

Une loi pourtant rigoureuse

L'équipe de France 2 a alors pris quelques produits pour les soumettre à la responsable de Commerce équitable France. Si quelques produits arborent des labels officiels, d'autres s'affichent comme "équitables", sans labels et donc sans certitude pour le consommateur. Car la loi est claire : pour qu'un café, par exemple, soit équitable, il doit être acheté par l'industriel à un prix jugé juste, avoir un contrat pluriannuel avec le producteur, et verser une prime d'investissement, entre autres règles.