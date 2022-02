Commerce : des halles gourmandes pour dynamiser les centres-villes

A-C. Le Sann, L.Le Moigne, A. Luquet, F. Dumont, C. Ricco

Gros plan sur un concept très tendance pour dynamiser les centres-villes : construire des halles gourmandes, sur le modèle de ce qui se fait déjà au Portugal ou encore en Espagne. Un mélange de marché traditionnel et de restaurant dans une ambiance animée.

Saint-Etienne (Loire) a rénové ses halles, patrimoine historique du XIXe siècle. C'était le pari, réussi, de la mairie et depuis l'ouverture il y a six mois, elles ne désemplissent pas. "L'idée c'est d'avoir une constitution qui soit moitié commerce de marché, moitié traiteur avec des produits très locaux", explique Nathaly Dufour, manager des Halles Biltoki. Et les clients adorent. C'est un lieu qui rassemble toutes les générations.

D'anciennes halles à bout de souffle

C'est un concept qui plaît tellement qu'une pâtissière réalise même 20% de ses résultats au-dessus de ses prévisions. Après trois ans de travaux et cinq millions de travaux investis, la mairie estime avoir atteint son objectif. Maintenir un centre-ville attractif, c'est aussi ce que compte faire Quimper (Finistère). Car aujourd'hui, les anciennes halles sont à bout de souffle, de nombreux stands inoccupés, un sous-sol qui prend l'eau. Au printemps, la mairie a donc décidé de déménager les halles. En France, plusieurs dizaines de projets de halles gourmandes sont actuellement en cours de réflexion.