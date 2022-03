Commerce : dans la Loire, des habitants tiennent leur propre boulangerie

À Aveizieux, dans la Loire, une commune n'avait plus de boulangerie depuis cinq ans. Des bénévoles ont décidé de tenir un dépôt de pain afin de redonner de la vie à leur commune.

Tous les matins à Aveizieux (Loire), le boulanger d'une commune voisine vient livrer son pain et des viennoiseries. Depuis cinq ans, le village n'a plus de boulangerie, la plus proche étant située à une dizaine de minutes en voiture. Pour maintenir un dépôt de pain, une conseillère municipale a lancé un appel à bénévolat. En deux semaines, une trentaine de volontaires a répondu. "C'est de la solidarité qui naît, je trouve que ça fait revivre le village", s'enthousiasme Odette Charretier, conseillère municipale à Aveizieux (Loire), à l'origine du projet.

"Ça remet un peu de vie au village"

Chaque jour, les volontaires vont se relayer au point de vente. "Il faut regarder tous les prix, il y a différents pains", commente Martine Montagnon, vendeuse bénévole qui débute au dépôt et est contente de l'expérience. "C'est une très bonne initiative, ça remet un peu de vie au village", constate un client heureux.