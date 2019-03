Comment cuisiner 100% végétal ?

Des spaghettis bolognaises, un fromage blanc et un fruit... Un repas classique qu'Angélique Guehl revisite version végétalienne. Cette diététicienne a progressivement adopté ce régime alimentaire, qui exclut tous les produits issus de l'animal.

Des spaghettis bolognaises version végétalienne

Dans sa sauce bolognaise, des champignons, des carottes, des oignons, de la tomate et pour remplacer la viande de boeuf haché, son astuce : les protéines de soja. "Ces protéines de soja remplacent les protéines de la viande dans le plat, sachant que ces protéines ne contiennent pas de cholestérol. Ce n'est que des protéines, il y a très peu de glucides, il y a un petit peu de fibres, un peu de fer...", précise la diététicienne.

Les protéines de soja n'ont aucun goût mais en plus de leur intérêt nutritionnel, elles apportent de la texture à la recette. Après trente minutes de mijotage, le plat de spaghettis bolognaises version végétalienne est prêt : "Vous pouvez aussi y ajouter des noix de cajou concassées qui vont donner un côté croquant qui peut être très agréable", conseille Angélique. Les protéines de soja peuvent être utilisées dans des sauces, des farces, des gratins. Elles peuvent aussi être remplacées par des lentilles ou du tofu.

Un pudding aux graines de chia

Dans la cuisine végétalienne, les produits laitiers sont aussi exclus. Alors pour le dessert, il faut être créatif. Angélique Guehl nous propose un pudding de chia. "Pour préparer le pudding de chia, on va utiliser du lait végétal, par exemple du lait de soja qui d'un point de vue nutritionnel est le plus proche du lait animal, il est très riche en protéines".

Pour cette recette de pudding de chia, il vous faut donc du lait de soja, du sirop d'agave, de la vanille et des graines de chia : "Les graines de chia viennent du Mexique. Elles sont très riches en protéines. Elles sont aussi sources d'oméga 3, de fibres, de fer. Ce dessert nous apporte le calcium que l'on recherche habituellement dans les produits laitiers d'origine animale", indique Angélique Guehl. Après avoir bien mélangé la préparation, laissez reposer au moins une heure au réfrigérateur. Ajoutez quelques framboises.

Même en essayant de couvrir tous les apports nutritionnels nécessaires, avec l'alimentation végétalienne, il existe un risque de carences admis par la diététicienne : "La vitamine B12 est vraiment particulière car on la trouve très peu dans l'alimentation végétale. Il est donc important de la connaître et d'aller la chercher dans un complément". Manger végétalien, ce n'est pas seulement manger sain et équilibré, on peut aussi se faire plaisir.