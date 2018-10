Comment bien choisir son riz ? Les réponses d'une diététicienne

Sans gluten, riche en manganèse, magnésium, phosphore, potassium, sélénium, calcium, zinc, fer et vitamines B... Le riz est une céréale à privilégier dans une alimentation équilibrée. Il fait partie des féculents, rapide et facile à cuisiner, on le trouve partout et en toute saison. Il contient une grande quantité de sucres lents et nous sert en quelque sorte de carburant car il nous fournit de l'énergie. Pourtant, selon l'espèce et surtout le traitement et le mode de cuisson, l'index glycémique du riz peut être très variable.

Quel riz privilégier d'un point de vue nutritionnel ? Que penser des riz cuisinés "express" ? Quelle quantité de riz par repas ?... Angélique Houlbert, diététicienne, attire notre attention sur le choix et la cuisson du riz pour en préserver toutes les qualités nutritionnelles. Elle nous alerte également sur les variétés qui contiennent des additifs problématiques (nitrites, phosphates), comme par exemple dans le riz cantonais. Retrouvez tous ses conseils en vidéo.