Comment bien choisir son lait végétal ?

Les boissons végétales sont souvent présentées comme des alternatives au lait de vache. Sans lactose, sans cholestérol, dépourvues de gluten, elles seraient sources de bonnes graisses, de vitamines et de minéraux. Mais qu'en est-il exactement d'un point de vue nutritionnel ?

L'Anses et la Société Française de Pédiatrie rappellent aux parents que pour les nourrissons, de la naissance à 1 an, ces jus végétaux ne peuvent se substituer au lait maternel et/ou aux préparations infantiles. Pour les adultes, au sein d'une alimentation variée et équilibrée, ces boissons peuvent présenter des avantages sauf si vous avez des antécédents, personnels ou familiaux de cancers hormono-dépendants ou encore si vous êtes enceinte, il semble plus prudent de ne pas abuser des produits composés de soja.

À base d'amande, d'avoine, de noisettes, de riz... ou autre ingrédient, certains laits végétaux contiennent principalement de l'eau, du sucre et d'autres additifs qu'Angélique Houlbert nous aide à repérer.