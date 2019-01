Comment bien choisir ses frites ?

Entré en vigueur le 31 octobre 2017, le Nutri-score permet de mieux informer les consommateurs sur les qualités nutritionnelles des aliments. Les produits sont classés sur une échelle allant de la lettre A en vert foncé pour les plus sains à la lettre E en orange foncé pour les moins bons nutritionnellement.

Comment sont fabriquées les frites surgelées ? De quoi sont-elles composées ? Les frites consommées dans les fast-food sont-elles plus ou moins grasses et caloriques que les frites surgelées ? Qu'est-ce que l'acrylamide et quels en sont les dangers ? Notre diététicienne, Angélique Houlbert, nous donne les clés pour éviter les pièges et bien choisir nos frites.