"Cheapflation" : des grandes marques accusées de vendre plus cher des produits moins bons

Foodwatch accuse de nouveau de grandes marques de supermarché d'augmenter leurs marges en rognant sur la qualité. Ces six marques auraient volontairement dégradé leurs recettes tout en augmentant discrètement les prix.

Des cookies, des rillettes ou encore un plat préparé avec du poisson : six produits ont été discrètement modifiés ces deux dernières années avec la technique de la "cheapflation". Il s'agit de baisser la qualité du produit tout en augmentant son prix, sans l'indiquer sur l'emballage. "C'est un peu dommage. Normalement, quand on augmente les prix, c'est pour avoir quelque chose de mieux", réagit un consommateur. Les changements de recettes sont difficiles à repérer pour les acheteurs.

S'adapter à l'inflation

Selon l'association Foodwatch, la quantité de jaune d'œuf dans un pot de mayonnaise a baissé de 24,7%, alors que le prix a augmenté de 12,1%. Autre exemple pour un paquet de cookie, où l'huile de tournesol a été remplacée par de l'huile de palme, moins chère. Pourtant, son prix a bondi de 27%. Le phénomène se répète pour un plat à base de colin et des rillettes vendus par des grandes marques. "C'est moins qualitatif pour les consommateurs et les consommatrices, et ça coûte plus cher", analyse Audrey Morice, chargée de campagnes pour Foodwatch. Les industriels justifient notamment ces changements par des difficultés d'approvisionnement et affirment s'adapter à l'inflation.