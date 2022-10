Charente : le patron de l’épicerie de Saint-Séverin a 16 ans

B. Pillet, C. Guinot, C. Grivet

Il a déjà une épicerie à lui. À Saint-Séverin en Charente-Maritime, Giovanny Fortune a repris un magasin, aidé par son père qui tient le restaurant d’en face, pour le plus grand bonheur des clients.

À presque 17 ans, Giovanni est le seul épicier de Saint-Séverin. Ouvert depuis seulement quelques jours, les clients ont leurs habitudes : poisson, fromage local et tous les produits d’épicerie. Des clients, pour la plupart habitants du village, sont fiers de leur plus jeune commerçant. "Je trouve que c'est très courageux, c'est bien qu'un jeune comme ça s'investisse autant", assure une femme. "À 16 ans, je pense qu'il faut vraiment l'encourager, parce qu'il a travaillé", ajoute une autre.



Giovanny travaillait avec son père à l’âge de 8 ans

Pour ouvrir son épicerie sans être majeur, Giovanny, qui est titulaire d'un CAP de vente, a été aidé par son père. Celui-ci a racheté le bâtiment et a ensuite salarié son fils comme employé. C'est pourtant le jeune homme qui gère. "Ça fait plaisir d'avoir un commerce à 16 ans, c'est rare. Ça fait plaisir d'être tout seul dans une entreprise", explique Giovanny Fortune, épicerie "Les Quatre saisons". Son père possède le bar-restaurant du village et a détecté la fibre commerciale de son Giovanny. "Il avait huit ans et il travaillait avec moi", raconte Alex Fortune, père de Giovanny, patron du bar restaurant "Le Commerce".