Charcuterie : la peste porcine fait grimper les prix en rayon

Les prix des produits à base de porc augmentent en rayon. Jambon, rosette, saucisse... une hausse de 5 à 15% selon les produits. "C'est une annonce qui pourrait me pousser encore plus à baisser ma consommation de viande et de charcuterie", indique un client.

Le prix du porc en hausse croissante depuis le début de l'année

Cette flambée des prix est la conséquence de l'épidémie de peste porcine qui sévit en Chine. Plus 40% ont été enregistrés sur le prix de la matière première depuis le début de l'année. Les industriels tirent la sonnette d'alarme et réclament une deuxième hausse des prix. Selon la grande distribution, la marge sur ces produits est très faible, alors les enseignes n'ont pas d'autres choix. "Quand vous avez une augmentation aussi forte de la matière première, il y a naturellement des répercussions", confirme Jacques Creyssel, de la Fédération du commerce et de la distribution. Une crise qui devrait perdurer selon les experts, avec des prix qui ne baisseraient pas avant fin 2020.

