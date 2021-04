Cassoulet : Castelnaudary revendique l'origine du plat

La recette du cassoulet remonterait à la guerre de Cent Ans, explique-t-on à Castelnaudary (Aude). Dans la ville, les conserveries locales font vivre 700 personnes. Alors, quand une publicité est venue promouvoir un cassoulet de Castelnaudary produit dans l'Aveyron, les locaux se sont étranglés. "Les Aveyronnais peuvent faire le même, mais ce serait une copie. Et de toute façon, ils ne le font pas pareil que nous", s'exclame un homme interrogé par l'équipe de France 2.

La peur des "mauvaises imitations"

"On fait la bouillabaisse à Marseille [Bouches-du-Rhône], on fait le cassoulet à Castelnaudary, on va faire de la choucroute en Alsace, etc. Il faut garder cette identité, cette culture", souligne Jean-Yves Pradier, Grand Maître de la Confrérie du cassoulet de Castelnaudary. La crainte principale des producteurs : les mauvaises imitations pouvant porter préjudice à leur image. Jusqu'à présent, aucune appellation protégée n'a été déposée. L'affaire se réglera donc devant les tribunaux.