Carrefour reprend le distributeur spécialisé Bio C'Bon et son millier de salariés

Carrefour renforce son positionnement sur le marché du bio. Le groupe a été choisi par le tribunal de commerce de Paris pour reprendre le distributeur spécialisé Bio C'Bon et son millier de salariés. L'annonce a été faite par le PDG du géant de la grande distribution, Alexandre Bompard, lundi 2 novembre, sur Twitter.

Chers collaboratrices et collaborateurs de Bio C’Bon, soyez les bienvenus au sein du groupe Carrefour. pic.twitter.com/zH7dcEIZ0t — Alexandre Bompard (@bompard) November 2, 2020

Bio C'Bon avait été placé en redressement judiciaire en septembre. Dans ce dossier, Carrefour était notamment en concurrence avec le spécialiste du secteur, Biocoop, et le groupe familial Zouari – actionnaire des surgelés Picard ­–, qui proposaient également la reprise d'une grande partie des salariés. Mais Carrefour a offert le meilleur prix de cession, donnée importante car elle permet notamment d'apurer le passif de Bio C'Bon.

Un "plan de renforcement de l'activité bio"

Carrefour avait expliqué mi-octobre, lors de l'acquisition par sa filiale So.Bio d'un réseau de cinq magasins spécialisés situés dans le sud-ouest de la France, que l'opération s'inscrivait "dans le plan de renforcement de l'activité bio spécialiste de Carrefour". Avec Bio C'Bon, pour lequel Carrefour a proposé 60 millions d'euros plus 40 millions d'euros d'investissements, le groupe s'offre un réseau de 107 points de vente et plus de 1 000 salariés repris ou reclassés.