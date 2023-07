Carrefour annonce le rachat des enseignes Cora et Match pour renforcer ses parts de marché en France

En additionnant les parts de marché des groupes Carrefour et Louis Delhaize, le distributeur talonnerait de près le leader du secteur en France, E.Leclerc.

Carrefour va croquer deux enseignes de la distribution alimentaire. Le numéro deux français a annoncé mercredi 12 juillet un accord pour racheter Cora et Match. Une acquisition significative, puisqu'elle représente soixante hypermarchés et 115 supermarchés, respectivement sous enseignes Cora et Match, et au total 24 000 salariés. "Avec le rachat des enseignes Cora et Match, Carrefour annonce sa première acquisition majeure en France depuis plus de vingt ans et consolide son leadership de la distribution alimentaire sur son marché domestique", a estimé le PDG de Carrefour Alexandre Bompard, cité dans un communiqué.

En additionnant les parts de marché du groupe Carrefour (19,9%, selon les données de Kantar Worldpanel) et du groupe Louis Delhaize (2,4%), avec lequel Carrefour vient de passer cet accord, le distributeur talonnerait de près le leader du secteur en France, le groupement d'indépendants E.Leclerc, qui pèse 23,5% du marché. Cela permet en outre à Carrefour de reprendre (théoriquement) de l'avance sur un autre groupement d'indépendants, Intermarché, qui s'est mis d'accord avec Casino pour lui racheter 119 magasins d'ici trois ans.