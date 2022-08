Cantal : des jambons affinés dans la cathédrale de Saint-Flour

Des jambons d’Auvergne terminent leur affinage dans un endroit insolite : la cathédrale de Saint-Flour (Cantal), la plus haute d'Europe.

Nichée à 892 mètres d’altitude, la cathédrale de Saint-Flour (Cantal), la plus haute d’Europe, abrite un trésor. Une cinquantaine de jambons d’Auvergne s’affinent ici, tranquillement, au son des cloches et de l’orgue. Un mariage heureux entre le terroir et le patrimoine religieux.

"Une âme supplémentaire"

Grâce à la vente de ces jambons, l’orgue de cœur de la cathédrale a pu être restauré. À 145 euros, ils sont déjà tous vendus à des particuliers et à des grands chefs, comme Jacques Marcon, venu récupérer sa marchandise. "Il y a toute cette ambiance qui apporte une âme supplémentaire", confie le chef 3 étoiles, mercredi 3 août. "Bien sûr, c’est un bon produit mais c’est tout ce qu’il y a autour. C’est comme au restaurant, il n’y a pas que l’assiette", détaille Jacques Marcon, en train de déguster l’un de ces jambons si particuliers.