Candia rappelle des bouteilles de lait au goût et à l'odeur suspects

Plusieurs lots de lait demi-écrémé et entier de la marque Grandlait Candia vendus chez Auchan sont concernés par ce rappel, annonce "60 Millions de consommateurs" mardi.

La marque Candia rappelle plusieurs lots de bouteilles de lait entier et demi-écrémé. Ces dernières sont contaminées par un germe, annonce 60 Millions de consommateurs, mardi 16 octobre.

Selon la marque, la présence de ce germe a généré un défaut de goût et d'odeur. Mais il ne présenterait aucun risque pour la santé du consommateur. Candia conseille toutefois aux personnes qui ont déjà acheté ces bouteilles de lait de ne pas les consommer et de les rapporter en magasin, afin de les échanger ou de se faire rembourser.

Les bouteilles concernées, d'un litre ou d'1,5 litre, vendus à l'unité ou en packs, sont commercialisées par Auchan et portent les références suivantes :.

• Pour novembre : 06/11/2018F 13/11/2018F 16/11/2018F 17/11/2018F 22/11/2018F 30/11/2018F.

• Pour décembre : 01/12/2018F 04/12/2018F 11/12/2018F 12/12/2018F 19/12/2018F 22/12/2018F.

Seules les bouteilles marquées de la lettre "F", à côté de la date limite de consommation, sont donc concernées. Les consommateurs peuvent contacter le service après vente de la marque au 09 87 87 00 50.