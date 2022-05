Buitoni : une information judiciaire a été ouverte après les contaminations à la bactérie E.coli

L'usine Buitoni de Caudry (Nord) est fermée depuis un mois et demi, vendredi 13 mai. C'est ici que les pizzas contaminées, qui ont rendu malade des dizaines d'enfants, auraient été produites. Après le décès de deux enfants, le Parquet de Paris a ouvert une information judiciaire. Un juge va diriger une enquête ouverte pour homicide et blessure involontaires, tromperie sur une marchandise, mise en danger d'autrui. Ces délits sont passibles de prison.

L'usine respectait-elle les normes d'hygiène ?

"Les victimes sont soulagées et satisfaites de cette avancée majeure. Maintenant, il faut aller encore plus loin et obtenir réparation", affirme Richard Legrand, avocat de victimes. L'enquête devra déterminer comment ces pizzas ont été infectées à l'Escherichia coli, une bactérie et si l'usine de Caudry respectait les normes d'hygiène. Des inspecteurs de l'État avaient relevé des défaillances en 2021. Pour l'instant, seules les pizzas Fraîch'up sont concernées.