Bretagne : une épicerie ambulante au service des publics isolés

Cela fait bientôt dix ans que la camionnette traverse le Centre-Bretagne. "Poupette" est bien plus qu'une épicerie. "Des fois on reste prendre le café, ça leur fait plaisir. On peut faire le tri dans le frigo parce qu'ils n'ont pas l'énergie de le faire, on prend le temps de leur remonter le moral un petit peu", raconte Julien Vergate, l'épicier ambulant, à France 3 le mardi 13 octobre.

Dans les villages isolés

La camionnette se rend dans les hameaux et villages où ne subsistent aucun commerce. "Il y avait cinq cafés, deux épiceries, deux boulangeries... et voilà maintenant", se remémore Marie-Claire Le Graët, une cliente. L'épicerie itinérante n'a pas de quoi rougir face aux autres commerces avec ses 650 références, et, bien entendu, des fruits et des légumes frais. Elle visite chaque semaine une trentaine de communes, toujours ravies de son arrivée.

