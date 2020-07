Boissons : les Français consomment moins d'alcool

Quelles sont les boissons d'été plébiscitées par les Français ? "Au sein du budget boissons, le poids des boissons alcoolisées s'est réduit au profit des boissons non alcoolisées avec une baisse de 18% entre 1960 et 2018. Parmi les boissons alcoolisées, c'est la consommation de vin qui diminue de la manière la plus drastique. Les Français buvaient 128 litres par personne et par an en 1960 contre 36 litres en 2018," indique la journaliste Florence Griffond, en direct sur le plateau du 13 Heures.

Les ménages les plus aisés consomment plus de boissons chaudes

Les ménages les plus aisés consacrent une part plus grande de leurs revenus aux boissons chaudes par rapport à la moyenne. "Cela s'explique notamment par la consommation de cafés et le succès des capsules qui coutent beaucoup plus chères que le café en vrac," précise la journaliste. Les ménages les plus modestes achètent davantage de boissons rafraichissantes.