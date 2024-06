Bisphénol A : le site Rappel Conso alerte sur la présence du perturbateur endocrinien sur des canettes de Coca-Cola Cherry de 33 cl vendues par l'enseigne B&M

Attention si vous avez récemment acheté des canettes de 33 cl de Coca-Cola Cherry dans l'enseigne B&M, spécialisée dans les bons plans. Le site gouvernemental Rappel Conso a publié vendredi 28 juin une alerte concernant ce produit, au motif que le revêtement intérieur de la canette en résine phénoxy est produit à partir du bisphénol A. Le lot concerné par ce rappel est le suivant : N°08/02/2025 L09B.

En raison de cette contamination chimique, il est demandé de "ne plus consommer" ces canettes et d'en demander le remboursement.

Interdit en France depuis 2015 dans les contenants alimentaires, le bisphénol A est considéré par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) comme un perturbateur endocrinien et est soupçonné d'être lié à de multiples troubles et maladies (cancer du sein, infertilité, etc.).

En janvier, 15 acteurs de l'agroalimentaire, dont Bonduelle, D'Aucy et Unilever, avaient été sanctionnés à hauteur de 19,5 millions d'euros par l'Autorité de la concurrence pour s'être entendus entre 2010 et 2015 sur le fait de ne pas communiquer "sur la présence ou pas" de bisphénol A dans leurs conserves et canettes.