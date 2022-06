Bière sans alcool : un marché en nette progression

La tendance se confirme : les Français boivent de moins en moins d'alcool, 2,65 fois moins qu'il y a 60 ans, et ils se tournent de plus en plus vers les produits sans alcool, comme les bières.

Il y a la brune, celle aromatisée aux fruits, et bien sûr, l'incontournable blonde. Quatre bières sans alcool. Dans les supermarchés, elles ont trouvé leur place et occupent même des rayons entiers. Les Français en boivent de plus en plus : une augmentation de 22 % a été constatée ces deux dernières années. Alors, les brasseries se sont adaptées à la demande. Pour un fabricant pionnier du secteur, la brasserie Kronenbourg, la bière sans alcool représente aujourd'hui 12 % de ses ventes.

Dans la nouvelle recette, la bière fermente jusqu'au bout

Un succès en partie lié à une meilleure technique de fabrication. Avant, la fermentation était interrompue pour que la bière ne fabrique pas d'alcool. La bière n'avait alors pas vraiment le goût de bière, mais plutôt de céréales. Depuis six ans, dans la nouvelle recette, la bière fermente jusqu'au bout. Ce n'est qu'ensuite qu'elle subit un traitement particulier. La version sans alcool est en nette progression, mais ne représente aujourd'hui que 3 % des ventes de bières en France.