Bien à vous : des biscuits apéros recyclés

C'est l'histoire d'une première mondiale et d'un biscuit qui porte un drôle de nom : Résurrection. En visitant une brasserie de bière, Marie de Kerouedan découvre qu'on utilise 300 kilos de céréales pour produire 1 000 litres de bière. Les déchets appelés les drêches partent à la décharge alors que ces résidus ont une odeur très agréable. Elle en parle à une amie, Nathalie Golliet, passionnée comme elle par la cuisine et les deux femmes ont l'idée de fabriquer des crackers apéritifs à base de drêche.

Des produits bios comme matière première

Sur les conseils d'un boulanger, elles partent se former chez un meunier en Seine-et-Marne. Le stage leur apprend l'importance de choisir les bonnes farines et les bonnes graines. Pour le meunier, travailler la drêche n'a rien de dégradant. Pour obtenir leur matière première, les deux jeunes cheffes d'entreprise ont choisi une brasserie artisanale qui n'utilise que des céréales bios pour fabriquer ses bières. Les brasseurs, qui payent jusqu'à 900 € par mois une entreprise pour enlever des tonnes de déchets, sont ravis. Marie et Nathalie louent des locaux à une boulangerie professionnelle pour produire leurs biscuits. Fin octobre 2018, 300 magasins commercialiseront les biscuits Résurrection.