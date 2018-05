Beurre : nouvelle pénurie en vue ?

Une matière première qui pourrait bientôt valoir de l'or. Va-t-on vers une nouvelle crise du prix du beurre ? Ce boulanger parisien utilise chaque mois près de 500 kilos de beurre, et depuis quelques semaines, cela lui coûte beaucoup plus cher. Une augmentation importante sur un an : en avril 2017, la tonne de beurre coûtait 4 500 euros en moyenne. Cette année, 5 650 euros, soit une hausse de 25%.

Hausse des ventes aux États-Unis et en Chine

Alors, quelles sont les raisons de cette augmentation ? La demande mondiale qui explose, essentiellement. L'Europe vend désormais plus de beurre aux États-Unis et en Chine. Résultat : le cours du prix du beurre est en hausse. Quelles conséquences pour le portefeuille des Français ? En boulangerie, certains professionnels ont déjà répercuté l'augmentation sur leur prix de vente, comme ici à Montpellier (Hérault). Une hausse que ces clients parisiens redoutent déjà. Une augmentation du prix du beurre qui pourrait également se ressentir en grande surface. Mais selon les spécialistes, pas de pénurie à prévoir grâce aux récents accords entre les grandes surfaces et les producteurs de lait.

