Belle-Île-en-Mer : les artisans cherchent à mettre en valeur le patrimoine culinaire de l’île

Le 13 heures chez vous s’invite cette semaine à Belle-Île-en-Mer. Jeudi 7 avril, le focus est mis sur la cuisine de l’hôtel du phare et la mise en avant du patrimoine culinaire et artisanal de l’île.

Entre terre et mer, elle est aussi bien le plancher des goélands que celui des vaches. À Belle-Île-en-Mer (Morbihan), le terroir est le fruit d’une rencontre au parfum iodé à laquelle certains font une véritable déclaration culinaire. Dans la cuisine de l’hôtel du phare, Laurent Cément réunit deux ingrédients emblématiques de son île, l’agneau des prés salés et le pousse-pied, un crustacé. Le cuisinier est revenu à Belle-Île-en-Mer il y a trois ans, après trente ans comme chef dans un restaurant étoilé à Chartres (Eure-et-Loir). Depuis son retour, il retrouve le plaisir du contact direct avec les producteurs. Sa passion, il la transmet en donnant des ours de cuisine.

Vers une fabrication 100% belliloise

Belle-Île-en-Mer, c’est aussi sa soufflerie. Allan y travaille dans son atelier depuis 20 ans. Ses créations sont inspirées de la nature qui l’entoure. Il s’est associé avec Laurent afin de concevoir des assiettes qui rappellent la mer. À eux deux, ils veulent valoriser une fabrication 100% belliloise.