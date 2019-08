Béarn : l'épicerie qui fait revivre le village

Derrière des fortifications médiévales se tient le village de Sauveterre-de-Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. Une commune de 1 400 habitants, peu à peu désertée par ses commerces. Mais entre les façades délabrées et les panneaux "à vendre", une petite épicerie fait de la résistance.

Rencontrer les producteurs

Ce sont deux habitantes au chômage qui ont eu l'idée de ce nouveau concept il y a trois ans. "On avait plus de petits commerces de proximité dans le village et c'était de recréer un lieu, une vieille épicerie comme avant, où les gens pouvaient se retrouver et acheter des produits quotidiens, rencontrer les producteurs", explique Cécile Gorlier, la cofondatrice de l'Épicerie sans fin. Pour alimenter leurs étales, elles sélectionnent les producteurs dans un rayon de 50 kilomètres.

