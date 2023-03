Bas-Rhin : à Strasbourg, des champignons cultivés dans un ancien bunker allemand

À Strasbourg, dans le Bas-Rhin, un bunker de 1878 qui servait d'ancienne poudrière aux Allemands a été transformé en ferme souterraine pour cultiver des champignons bio. C'est aussi un chantier d'insertion pour personnes malvoyantes.

Au cœur de Strasbourg (Bas-Rhin), sous les remparts de la ville, se cache une ferme pas comme les autres. Il s'agit d'un ancien bunker allemand aujourd'hui transformé en champignonnière. Dans ce tunnel de briques, des pleurotes poussent. Il y a de l'humidité, mais pas trop ; le lieu est ventilé, mais sans courant d'air, et surtout, la température est idéale pour cultiver des champignons.

Un ancien repère allemand

Pour se développer, les shiitakes, une variété japonaise, ont besoin de davantage d'humidité et sont donc cultivés dans une salle spécifique de la champignonnière. Cet ancien repère allemand, construit en 1878 après la guerre franco-prussienne, permettait de stocker la poudre à canon. Aujourd'hui, les champignons ont remplacé la poudre. Quatre salariés malvoyants s'occupent de la production. Vingt kilos labellisés bio sont vendus chaque semaine, uniquement en circuit-court, aux restaurateurs et aux magasins locaux, mais aussi en vente directe. Face au succès, la champignonnière compte bien produire plus et embaucher deux nouveaux salariés dès la mi-mars.