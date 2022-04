Bactérie E. coli dans les pizzas Buitoni : Nestlé ne veut prendre "aucun risque avec la santé des consommateurs"

Le groupe Nestlé assure jeudi 31 mars ne vouloir prendre "aucun risque avec la santé des consommateurs", a indiqué à franceinfo la direction de la communication du groupe, alors que les premiers tests réalisés dans l'usine Nestlé de Caudry (Nord), qui produit les pizzas Buitoni dont certaines ont été contaminées par la bactérie Escherichia coli, sont tous revenus négatifs.

Les autorités sanitaires avaient confirmé mercredi que certains cas de contamination étaient liés à la consommation de pizzas Fraich'Up de la marque. Au total, on dénombre 75 enfants contaminés par la bactérie et présentant des syndromes hémolytiques et urémiques (SHU), dont 41 cas graves. C'est, selon Santé publique France, "l'épidémie de la plus grande ampleur jamais décrite en France".

"Notre seule priorité, c'est de trouver la cause de la contamination", déclare Pierre-Alexandre Teulié, directeur général de la communication de Nestlé. Le groupe avait rappelé toute la gamme de son produit dès le 18 mars et a mis à l'arrêt son site de Caudry depuis dix jours.

Plus de 70 prélèvements effectués

Ainsi, 75 prélèvements ont été réalisés sur l'ensemble du processus de fabrication dans l'usine de Caudry, "de la réception des matières premières jusqu'aux lignes de production en prenant en compte tout l'environnement de l'usine", précise Pierre-Alexandre Teulié. Ces prélèvements, envoyés sous le contrôle d'un huissier, sont tous revenus négatifs. Mais Nestlé poursuit les analyses : "C'est un sujet de sécurité sanitaire qui concerne des enfants. Cela nous touche profondément", assure Pierre-Alexandre Teulié. Au total, 10 000 contrôles par semaine sont effectués par Buitoni et des contrôles inopinés des autorités sanitaires ont eu lieu en septembre 2020 et mars 2021.

Alors que des photos d'une chaîne de production mal nettoyée, déjà publiées en 2021, ressurgissent, Nestlé dit refuser de commenter des "images anonymes et non datées" qui "ne reflètent en rien l'état de notre usine" et qui portent des "accusations non étayées". "L'hygiène, la santé et la sécurité sont nos priorités absolues", insiste le directeur général de la communication de Nestlé. Il ajoute qu'il est procédé à "cinq heures de nettoyage en profondeur des chaînes de production après chaque cycle de production". "Nous faisons tout pour que l'enquête puisse arriver à son terme le plus vite possible", tient à ajouter la direction de la communication du groupe Nestlé.