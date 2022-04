Bactérie E. coli dans les pizzas Buitoni : la famille d'une victime scandalisée par un dédommagement en bons d'achat

Six semaines après le début de l'infection rénale de sa fille de sept ans par la bactérie E. coli, une mère de famille a reçu un appel du service consommateurs de Buitoni. Au bout du fil, on lui demande l'accès au dossier médical de son enfant. "On a trouvé ça très étrange", confie-t-elle. 24 heures plus tard, elle a reçu un courriel de Buitoni, lui offrant 20 euros de chèques cadeaux, en lui présentant des excuses pour la maladie de sa fille, qualifiée de "désagrément".



"Ils n'ont pas respecté la douleur de ma fille "

"Recevoir ce mail, c'est insultant. On ne peut pas minimiser cet acte. Ils n'ont pas respecté la douleur de ma fille", juge la mère de famille. Durant deux semaines, l'enfant a connu des vomissements, de la fièvre et des douleurs au ventre, pas encore totalement passées. "Comment peut-on dédommager quelqu'un avec un bon d'achat de 20 euros ?", s'indigne maître Richard Legrand, avocat de la famille. Dans la soirée du lundi 25 avril, Buitoni a fait son mea-culpa. Au total, 53 personnes ont été contaminées par la pâte des pizzas Buitoni. Deux enfants sont décédés.