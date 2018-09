Australie : des fraises ont été retrouvées avec des aiguilles à l'intérieur

En Autralie, plusieurs lots de barquettes de fraises ont été signalés, car les fruits contenaient une aiguille à l'intérieur. Dans la famille Stevenson, les enfants mangent avec appréhension des fraises depuis qu'ils ont été victimes. C'est d'abord le fils qui a trouvé une aiguille dans une fraise, puis sa mère en découvre une autre un peu plus tard. Le cas est loin d'être isolé : il y en a plus de dix similaires dans trois états du sud-ouest de l'Australie.

Sept marques différentes retirées du marché

Hoani Hearne a dû être hospitalisé d'urgence après de fortes douleurs abdominales. "J’ai croqué l'aiguille, je l'ai sentie se casser. Mon réflexe a été de l'avaler et j’ai recraché l'autre moitié. C'est un choc". Très vite, la psychose s'installe en Australie et sept marques différentes de fraises sont retirées du marché. La menace est prise très au sérieux et la responsable de la Santé du Queensland, Janette Young, "conseille à tout le monde d'être très prudents et de couper le fruit en deux avant de le manger".

La piste d'un ancien employé du secteur mécontent est évoquée pour trouver le coupable. L’État du Queensland promet une récompense de plus de 60 000 euros pour toute information susceptible de résoudre ce mystère.

