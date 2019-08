Apéro : que consommer sans crainte ?

L'apéro, une tradition très française qui revint en force chaque été. Mais la diététique n'est pas ce à quoi on pense en premier. Que faut-il manger ? "Les tomates, les concombres, les carottes râpées, c'est l'idéal si vous ne mangez pas trop de sauce avec. Mais attention au piège comme les olives riches en lipides, mais également aux préparations faites avec de l'huile d'olive comme le caviar d'aubergine", explique Simon Ricottier.

Qu'en est-il de chips de légumes ? "Les chips de légumes sont le faux-ami par excellence. Elles sont déshydratées, ce sont des légumes privés de toute leur eau, remplacée par des lipides et glucides. Pour 100g, vous emmagasinez 430 calories contre 80 dans des légumes frais. Mais c'est toujours mieux que des chips classiques (..) un paquet de chips équivaut à un petit verre d'huile".





Les fruits secs pas si mauvais

Faut-il en revanche éviter à tout prix les cacahuètes et graines ? "C'est faux, en tout cas pas toutes les graines. Vous avez droit aux amandes qui contiennent des graisses insaturées, pas plus d'une poignée, et même les pistaches qui peuvent être bonnes pour la santé si elles ne sont ni salées ni sucrées".