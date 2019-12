Alsace : une start-up livre des baguettes à domicile

Du pain frais, tout juste sorti du four. Voilà ce que livre Sophie Walter, porteuse dans les environs de Marlenheim (Bas-Rhin). Des viennoiseries, aussi. "La livraison est garantie avant 6 heures", explique-t-elle. Parfois, il lui arrive de croiser des agriculteurs, les travailleurs qui partent entre 5 heures et 6 heures. "On connaît leurs petites habitudes", précise-t-elle.

Des actifs, des personnes isolées, des personnes âgées...

Derrière ce nouveau service de livraison à domicile se cache une jeune start-up, dont l'idée a été confortée par une enquête selon laquelle 92% des Français adorent le pain, mais 80% d'entre eux ne vont plus dans les boulangeries le matin. Généralement, il s'agit de personnes qui vivent à plusieurs kilomètres d'une boulangerie. "Il y a les clients actifs qui n'ont plus le temps d'aller en boulangerie, aujourd'hui, il y a les personnes isolées, les personnes âgées...", décrit Maurice Heitz, cofondateur et président de Baguette Box. Et pour les boulangers, Baguette Box permet de développer l'activité.

Le JT

Les autres sujets du JT