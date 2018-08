Aloe vera : à consommer avec précaution !

Très prisées pour leurs vertus diététiques, les feuilles fraîches d'aloe vera auraient des effets indésirables.

Qui aurait envie d'avaler du latex ? C'est pourtant ce que risquent les amateurs d'aloe vera... Ses feuilles dodues recèlent un gel de plus en plus prisé en cuisine. Des recettes fleurissent un peu partout sur le net, notamment des jus aux vertus supposées "détoxifiantes". Mais attention, selon le mode de préparation, ces feuilles auraient des effets indésirables.

D'après la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la partie extérieure des feuilles sécrète un liquide de couleur jaune, du latex, à l'effet laxatif "très puissant". Dans un avis publié en janvier 2018, l'Agence européenne de sécurité des aliments (AESA) estimait déjà que les dérivés hydroxyanthracéniques à l'origine de cet effet laxatif étaient "susceptibles d'endommager l'ADN et d'être cancérigènes".



Coupe d'une feuille d'aloe vera ©DGCCRF

Risques laxatifs et cancérigènes

Certaines précautions d'utilisation se révèlent donc indispensables. Mais elles sont malheureusement méconnues. "Les modes de préparation conseillés sur les emballages ou sur les nombreux sites Internet oublient le plus souvent de rappeler les risques liés à la consommation du latex et n'expliquent pas comment s'en débarrasser", déplore la DGCCRF. L’organisme déconseille aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux personnes fragiles de consommer les feuilles fraîches d'aloe vera.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation (Anses) a été saisie afin de mieux évaluer les risques liés à ce mode de consommation. En attendant, nul besoin de bannir l'aloe vera de vos cuisines. Veillez simplement à bien éliminer le liquide jaune de la feuille et à déguster le gel transparent. Rien que lui.