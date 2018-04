Allier : un atelier pour apprendre les bases de la cuisine

Un atelier de cuisine a été créé à Moulins (Allier) pour apprendre à faire à manger soi-même. Réapprendre les bases de la cuisine et mieux se nourrir, les conséquences sont bénéfiques à plusieurs titres. "On ne peut pas manger tout le temps des plats tout faits. Ça coûte cher. Puis en faisant de la cuisine, on arrive avec des petits moyens à faire des plats", constate un stagiaire avec satisfaction.

Une initiative bientôt étendue partout en France

La Banque alimentaire a eu l'idée de lancer ces ateliers, à force de voir les fruits et légumes rester dans les étals. "Avant, les parents cuisinaient, apprenaient aux enfants à cuisiner. Le monde moderne est passé par là, et on est parti sur ce que j'appelle la génération micro-ondes ou McDo", commente Jean Mieudonnet, responsable de la Banque alimentaire de Moulins. Ces ateliers auront lieu une fois par mois à Moulins. La Banque alimentaire a l'intention d'en mettre en place partout en France.

Le JT

Les autres sujets du JT