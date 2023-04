Aliments vendus en "maxi format" : Foodwatch dénonce des "arnaques" sur le prix au kilo de certains produits

Certains aliments vendus en lots paraissent moins chers que dans leur version "classique" alors que c'est le contraire. L'association Foodwatch publie une enquête et pointe du doigt cette pratique des distributeurs qui concerne des produits de grande consommation.

Le prix au kilo ou au litre de certains aliments est plus élevé lorsqu'ils sont vendus en "maxi format" ou en lots que lorsqu'ils sont vendus dans leur version standard, révèle ce mercredi l'ONG Foodwatch, qui dénonce des "arnaques".

>> Des quantités en baisse, mais des prix en hausse... Foodwatch dénonce la "shrinkflation" sur certains produits

Dans une enquête, Foodwatch épingle ainsi 12 produits de grandes marques ou de marque distributeur : "Par exemple, le prix au kilo des biscuits Pépito Lu augmente de près de 25% quand ils sont vendus par paquets de deux, des tranches de Gouda chez Cora sont plus chères de 28% au kilo quand le paquet passe de 8 tranches à 14 en maxi format", note l'ONG, qui cite aussi des petits gâteaux Milka, des barres de céréales Nesquik, des viennoiseries Pasquier et Harry’s, du Pepsi…etc.

Des alertes des consommateurs, qui se sont sentis bernés

Des consommateurs, qui se sont sentis bernés alors qu'ils pensaient faire une bonne affaire, ont alerté l’association Foodwatch, qui a pu constater ces écarts de prix dans des grandes enseignes en Île-de-France, en Bretagne et dans les Hauts-de-France. "Ces pratiques sont totalement inacceptables, particulièrement dans le contexte actuel d’inflation", estime Audrey Morice, chargée de campagne chez Foodwatch. Il s'agit d'"abus des supermarchés opérés surtout sur le dos des familles au pouvoir d’achat réduit, cibles de ces grands formats au parfum d’arnaques."

"La logique voudrait que ces produits vendus en gros soient moins cher au litre ou au kilo. Ces abus devraient être interdits ou encadrés strictement comme le sont les promotions", explique-t-elle. Foodwatch interpelle ainsi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire par le biais d’une pétition, "pour exiger que soit renforcée la réglementation existante sur les promotions et la fin de cette pratique insidieuse".

L’enquête de Foodwatch a débuté avec des alertes de consommateurs et consommatrices agacés par cette pratique. Foodwatch a vérifié dans les "drives" et les rayons des principales chaînes de la grande distribution et a trouvé 12 produits chez Carrefour (Vannes), Hyper U (Saint-Avé), Cora (Rennes), Leclerc (Vannes), Monoprix (Croisé La Roche) et Auchan (Vélizy 2). Foodwatch a ensuite comparé les prix au kilo des formats standards et de leurs formats spéciaux correspondants affichés en date du 7 et du 13 avril 2023.