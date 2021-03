Alimentation : une production de fruits et légumes futuriste dans des containers à la Courneuve

N. Bidard, J. Ababsa, C. Vignal, C. Brunet, P. Grandouiller, A. Bouville, E. Pénot

C’est une agriculture futuriste, au cœur de la ville, entre les immeubles. À la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, il est possible d’observer des containers de 12 mètres de long et, à l’intérieur, des fruits et légumes qui poussent sous des lumières roses artificielles. Ils ne voient pas les rayons du soleil. "On contrôle parfaitement l’environnement, l’humidité, la température, le taux de CO2 pour que ça soit un paradis pour la plante", explique Guillaume Fourdinier, cofondateur d’Agricool, aux équipes de France 3.

Une forte productivité

Les aliments sont donc produits toute l’année et ne sont pas soumis aux aléas climatiques. Par ailleurs, en dépit de l’absence de pesticides et de traitements, les rendements sont exceptionnels. La productivité est 100 fois plus forte au mètre carré qu’un champ et 15 fois plus qu’une serre, tout simplement car les conditions sont idéales.

