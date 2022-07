Alimentation : une moutarde 100 % locale en Eure-et-Loir

Comment faire face à la pénurie de moutarde ? En Eure-et-Loir, un fabricant artisanal a augmenté la cadence afin de répondre ainsi à une demande beaucoup plus importante. Il propose une production 100 % locale. Depuis sept ans, les graines sont cultivées sur place.

Fin de moisson pour des champs de moutarde à Digny (Eure-et-Loir). En cette période de pénurie, une production locale est précieuse pour ces graines devenues de l’or. La demande de moutarde ayant explosé, l’agriculteur a dû augmenter sa production. "Il a fallu qu’on produise un peu plus du double", affirme François Lorin, producteur de moutarde Clarance. 90 % des graines en France viennent du Canada et d’Ukraine. La sécheresse et la guerre y ont mis un coup d’arrêt à ces importations.



Un tiers de moutarde française

Les agriculteurs avaient délaissé cette culture au profit du colza et du blé, plus rémunérateurs. Il y a sept ans, François Lorin a souhaité relancer cette production. Avec la demande, il a fallu augmenter la cadence. 100 000 pots seront vendus cette année. En magasin, un quota a été imposé afin de servir tout le monde. L’entreprise fournit 500 magasins de producteurs, des boucheries et des fromageries. La production française de moutarde couvre à peine un tiers des besoins nationaux.