Alimentation : une application lutte contre le gaspillage alimentaire

Bene Bono, un service de courses engagé, veut combattre le gaspillage alimentaire en France et en Europe.

Notre service Bene Bono vous permet de commander et de vous faire livrer de bons produits à des prix cassés en les sauvant du gaspillage. C’est un supermarché en ligne qui sauve les produits de la poubelle. Chaque semaine ce couple d'étudiants y traque les bonnes affaires. "On va sur l'application et on peut trouver tous les fruits et les légumes qui nous sont proposés. Sur les patates douces par exemple il y a une réduction de 12 %. Elles étaient trop petites pour être vendues aux grandes surfaces. Chasser le gaspillage à la source, c’est la mission de Grégoire, un des trois créateurs de Bene Bono. Il fait la tournée des maraîchers. Aujourd’hui, c’est Olivier, un producteur de courges, qui reçoit sa visite.

10 % de la production

Dans ce champ détrempé, des courges de toutes les couleurs, mais toutes n’ont pas bonne mine. Un petit défaut qui, au supermarché, risque de ne pas plaire aux clients. "On cherche à valoriser ce qu'on appelle le deuxième choix", explique le producteur. Notre mission est aussi de maximiser les revenus des agriculteurs ou en tout cas leur proposer un revenu complémentaire sur ses produits qui risquaient d’être perdus », assure Grégoire. Le deuxième choix représente jusqu'à 10 % de la production.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.