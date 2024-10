Alimentation : un rapport de deux ONG alerte sur une contamination au mercure des boîtes de thon

D'après un rapport publié mardi 29 octobre par les ONG Bloom et Foodwatch, le thon serait contaminé au mercure. 148 boîtes ont été analysées, et toutes contiendraient cette substance classée comme cancérogène possible.

Le thon, l'un des poissons préférés des Français, regorgerait de mercure. C'est la conclusion d'un rapport publié mardi 29 octobre. 148 boîtes ont été analysées. Toutes, sans exception, seraient contaminées. Comment cette substance dangereuse arrive-t-elle jusque dans nos conserves ? Le mercure est notamment rejeté dans l'atmosphère lors de la combustion du charbon. Il retombe ensuite dans l'océan et est ingéré par les poissons. Le thon frais est ainsi contaminé, et celui en boîte encore plus.



Abaisser le seuil des teneurs maximales

L'Union européenne fixe des teneurs maximales de mercure à ne pas dépasser. Pour le thon, c'est 1 mg/kg. Les seuils sont beaucoup plus stricts pour la sardine par exemple, à 0,3 mg/kg. C'est ce dernier chiffre qui devrait servir de référence pour le thon, d'après les auteurs de l'enquête, dont Camille Dorioz, directeur des campagnes à Foodwatch. Si cette préconisation était suivie, plus d'une boîte sur deux serait retirée des rayons. Le mercure est classé cancérogène possible. Il existe un risque pour la santé si l'on mange plusieurs boîtes de thon par semaine. L'Agence de sécurité sanitaire recommande aux femmes enceintes et aux jeunes enfants de limiter leur consommation.



Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.

Parmi nos sources :

Liste non exhaustive.