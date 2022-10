Alimentation : trois ONG accusent la France d'exporter de la viande bas de gamme dans des pays en voie de développement

Selon Action Climat, Greenpeace et Oxfam les filières du poulet de chair, du porc et la production de lait conventionnel sont concernées par ces modes de production néfaste, selon elles, pour "le travail des éleveurs, le bien-être animal et l’environnement".

Dans un rapport publié mardi 4 octobre que s'est procuré franceinfo, les ONG Réseau Action Climat, Greenpeace et Oxfam accusent la France d'exporter de la viande bas de gamme dans des pays en voie de développement. Trois filières de production sont pointées du doigt par ce rapport : le poulet de chair, le porc et la production de lait conventionnel.

Demain, on dévoile les coulisses pas très reluisants des exportations de l'élevage intensif bleu blanc rouge.

Pas de quoi crier cocorico.

À demain pic.twitter.com/wS7aSBmIkx — Réseau Action Climat (@RACFrance) October 3, 2022

Les organisations non gouvernementales estiment que cette "stratégie commerciale qui tente de s’aligner sur les cours internationaux les moins-disant conduit à une intensification des élevages français, avec des impacts négatifs sur le travail des éleveurs, le bien-être animal et l’environnement (émissions de gaz à effet de serre, pollution de l’air à l’ammoniac et de l’eau aux nitrates, etc.)"