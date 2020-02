Alimentation: quel est le petit-déjeuner idéal ?

À chaque époque, sa doctrine sur le petit-déjeuner idéal. En 1954, Mendès France instaure le verre de lait à l'école pour lutter contre la dénutrition, mais surtout pour écouler le surplus de production. Dans les années 70, l'industrie développe des produits pour le petit déjeuner. On dit alors que c'est le repas le plus important de la journée.

Trouver l'équilibre

En 2020, haro sur le gras. Le crédo, c'est l'équilibre. Selon Laurence Plumey, médecin nutritionniste, les trois piliers du petit déjeuner équilibré sont le produit céréalier, avec le pain par exemple, le produit laitier comme un yaourt ou du lait et un jus d'orange pour la vitamine C. La spécialiste met de côté les viennoiseries, considérées comme trop grasses pour commencer la journée. Pour le plaisir, on a quand même le droit de varier les menus sans déroger à la sacro-sainte règle de l'équilibre.

