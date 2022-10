Alimentation : pourquoi les prix des steaks hachés ont-ils flambé ?

Au rayon frais, le prix des steaks hachés a augmenté de 26 % en un an et de 30 % en surgelé selon la filière bovine. Des chiffres bien plus forts que l’inflation qui découragent les acheteurs. Mais pourquoi les prix grimpent-ils autant ? En un an, le prix de la nourriture des bovins d’Alice Avisse, agricultrice des Hauts-de-France a flambé de 20 %. "Les céréales ayant bien augmenté du fait de la crise en Ukraine, ça se répercute directement sur l’alimentation animale", explique-t-elle.



Les éleveurs ne sont pas les seuls responsables

D’autres dépenses en hausse et nécessaires pour l’agricultrice, viennent justifier cette hausse des prix. L’éleveuse répercute ainsi de 20 % ses hausses de charges et vend ses vaches plus chères. Mais une telle flambée n’est tout de même pas justifiée selon elle. Les industriels aussi gonflent les prix. "Comme le secteur global de la viande rouge est en baisse, finalement, ils se rattrapent sur celui-là qui est en hausse", selon Pascal Hebel, directrice associée C-Ways, spécialiste de la consommation. Une technique dangereuse pouvant amener les Français à se tourner vers d’autres viandes.