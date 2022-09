Alimentation : peut-on se passer du plastique ?

Le 19/20 de France 3 s’intéresse, mercredi 28 septembre, à la question du plastique dans l’alimentation avec la journaliste Sophie Piard, présente en plateau. "[Le plastique] a des qualités très utiles pour l’industrie agro-alimentaire. Il est léger et peut prendre toutes les formes. Il est protecteur", explique la journaliste. En résumé, c’est une garantie de bonne conservation des aliments.

Le plastique vient des énergies fossiles

Toutefois, Sophie Piard indique qu’il "reste encore trop peu recyclé. (…) Et puis, ne l’oublions pas, le plastique vient des énergies fossiles très polluantes". Des solutions pour le remplacer existent : "Prenons l’exemple des sacs. Le nec plus ultra, c’est d’en avoir en tissu. (…) Pour les fruits et légumes, on trouve aussi ces sacs biosourcés, avec une base végétale", détaille la journaliste. Les industriels vont tout de même avoir du mal à se passer du plastique, reconnaît Sophie Piard : "C'est compliqué, car leurs produits contiennent souvent du liquide ou du gras, auxquels ne résiste pas le carton."