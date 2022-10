Alimentation : les produits du quotidien ont augmenté de 12,4% sur un an

Chaque mois, le 20 Heures revient, dans sa rubrique "Le panier du 20 Heures", sur l'inflation des produits d'alimentation du quotidien. Au mois d'octobre, le ticket de caisse explose. En effet, ce mois-ci, les mêmes articles achetés il y a un an ont fait monter la facture de 12,4%. C'est le deuxième mois consécutif où l'augmentation est à deux chiffres, et la hausse s'accélère. Par exemple, le prix des chips a augmenté de 9,7%, tandis que celui de la conserve de thon a grimpé de 14,2% en raison de la hausse des coûts du transport et de l'aluminium notamment.

Le prix du beurre explose

Le pain de mie a augmenté de 16,9%, et le jambon de 11,3%. Le beurre a quant à lui explosé, avec une augmentation de 25,6%. Les consommateurs sont obligés de s'adapter. Pour le dessert, les prix augmentent aussi : + 11,8% pour les tablettes de chocolat, et la hausse risque encore de se poursuivre selon Daniel Ducrocq, directeur du service distribution Europe de Nielsen IQ. Pour quelques produits, la flambée semble cependant se calmer un peu, comme pour les jus de fruits, qui ont augmenté de 5,7%. Malgré tout, sur les 31 produits du panier du 20 Heures, seul le café stagne, et les 30 autres augmentent.