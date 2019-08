Alimentation : les prix des fruits et légumes grimpent

Manger sain peut coûter cher alors qu'il est recommandé de manger cinq fruits et légumes par jour. Le rapport de l'association Familles rurales lève le voile sur les prix, mardi 27 août. Les légumes coûtent 10% plus cher d'une année sur l'autre. Au contraire, les fruits ont vu les prix baisser de 4%. Sur un marché parisien, on dépassait les 4 euros pour le kilo de tomates. "J'en achète moins et j'achète des fruits et légumes de saison", confie ainsi une cliente.

18% du budget d'une famille au smic

En moyenne, le kilo de pommes de terre est passé de 1,30 € à 1,80 € en un an. Du côté de la météo, le coup de froid au printemps et la sécheresse estivale ont été à l'origine de mauvaises récoltes. Avec ces prix, il est difficile pour une famille de quatre personnes de bien se nourrir. "Si cette famille est au smic, ça va représenter jusqu'à 18% de son budget", indique Dominique Marmier, président de l'association Familles rurales.

