Alimentation : les pêches, abricots et nectarines sont les stars de l'été

T. Souman, C.Blondiaux, C. La Rocca, D.Fossard, F. Ventura

Les ventes d'abricots, de pêches et de nectarines s'envolent en ce mois de juillet. Ces fruits sont moins chers que l'an dernier, car leurs récoltes sont abondantes.

Juteux et sucrés, les abricots, pêches et nectarines sont les fruits stars de l'été. Le week-end dernier, les ventes ont atteint des niveaux record en France : 3 000 tonnes de ces fruits ont été écoulées en deux jours. Un engouement qui se confirme sur un marché parisien, dans la matinée du mardi 12 juillet. Dans des vergers près de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), la récolte des nectarines bat son plein, et la qualité est au rendez-vous cet été, en partie grâce aux températures élevées des dernières semaines.



Des fruits un peu moins chers que l'an passé

Ici, la récolte des abricots se termine. Il y en a un peu moins que l'an dernier, mais là encore, la qualité est supérieure. Le gèle et la grêle ont presque épargné la zone, contrairement aux vergers espagnols qui ont beaucoup souffert. À la sortie des exploitations, le kilo d'abricots ou de pêches coûte un peu plus de deux euros. C'est un peu moins cher que l'an passé. L'arrivée d'une nouvelle vague de chaleur devrait confirmer l'appétit des Français pour ces fruits rafraîchissants.