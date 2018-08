Alimentation : les fruits et légumes plus chers

Sur ce marché de la région lilloise, les consommateurs regardent attentivement les prix. Pas question de se passer de fruits et légumes, mais la facture est salée : 2,25 € le kilo en moyenne pour les légumes, soit 11 centimes de plus que l'an passé. Quant aux fruits, eux, ils sont passés à 3,91 € , soit 15 centimes d'augmentation.

Les carottes ont augmenté de 43%

Pour certains produits, les prix explosent, comme pour les carottes, qui ont augmenté de 43%. Les pêches ont subi une hausse de 18%, les nectarines de 17%. Principale raison : un hiver rude et un été caniculaire qui ont perturbé les récoltes."On a réussi à irriguer correctement, mais ça a été compliqué par rapport à la chaleur. Mais au moins, les fruits et les légumes ont énormément de goût cette année", raconte Emmanuelle Lambin, productrice. Conséquence de cette hausse des prix : seule 1 famille sur 3 parvient à respecter la recommandation de manger cinq fruits et légumes par jour.

