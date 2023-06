Alimentation : les Français encore gros consommateurs de viande

Le sujet de la viande et de son impact sur les objectifs de neutralité carbone reste toujours sensible en France. Il a suffi d’un rapport de la Cour des comptes sur la planification de la baisse des cheptels bovins pour que toute une filière se réveille. Alors, où en est la consommation des Français ?

Pour Ahmed Habassi, ancien cuisinier, faire un barbecue est incontournable en période de beau temps. "Chaque saison a son moment convivial, et c’est vrai que c’est plus de la viande que des légumes", confie ce dernier. Cette famille de Strasbourg (Bas-Rhin) mange de la viande au moins une fois par jour, et essaye de réduire sa consommation. "De temps en temps on fait des repas complètement vegan, c’est bien aussi, (…) on a d’autres moyens d’avoir des protéines que de la viande. Après, un bon barbecue avec de la bonne viande, ça reste toujours le classique et c’est ce qui fait plaisir à tout le monde", estime Céline Kreyenbihler.





Un enjeu pour la santé et pour le climat





Dans une boucherie parisienne haut-de-gamme, la côte de bœuf est vendue comme un produit d’exception. L’artisan boucher, Adrien Quennepoix, travaille directement avec les éleveurs. "On est convaincu qu’il faut moins manger de viande. Donc si on en mange moins, à chaque fois ça doit être exceptionnel", explique-t-il. Les Français aiment toujours autant la viande. Depuis 10 ans la consommation stagne, autour de 85 kg par an et par personne, soit deux fois plus que la moyenne mondiale. Réduire la consommation de viande est pourtant un enjeu pour la santé, et pour le climat. À ce rythme, la France aura du mal à atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050.