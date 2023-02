Alimentation : les Français consomment moins de fruits et légumes

Nous mangeons trois à quatre fois moins de légumes et de fruits que dans les années 60, conséquence notamment de l’inflation. Sur le long terme, cela a un impact sur notre production.

La consommation de fruits et légumes recule. Les jeunes en consomment trois à quatre fois moins que leurs grands-parents. C’est le cas de Rachelle, auxiliaire de vie, qui depuis plusieurs mois a revu ses habitudes d’achat. "Aujourd’hui il faut dépenser 35, 40 euros. Dans un marché, c’est trop", regrette-t-elle. Les prix ne cessent de flamber. En un an, les légumes ont augmenté de 9,8 % et de 4,6 % pour les fruits. Il y a l’achat des fruits et des légumes frais, mais aussi des conserves et du surgelé. Mais les produits ne proviennent pas toujours de France, au profit de la Belgique, l’Espagne et de l’Italie.

Plan de souveraineté alimentaire

La situation inquiète les professionnels. "Ces pays européens ont été plus volontaristes. Ils ont probablement investi davantage des dans outils industriels", constate Jean-Claude Orhan, vice-président de l’interprofession des légumes en conserves et surgelés. Pour accompagner les agriculteurs, l’État travaille sur un plan de souveraineté alimentaire, qui devrait être présenté à la fin du mois. L’objectif : remonter le niveau d’autosuffisance de la France à 60 % d’ici 10 ans.