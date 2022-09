Alimentation : les édulcorants sont-ils dangereux ?

Les édulcorants provoquent-ils des maladies cardiovasculaires ? C'est la question que se sont posés des chercheurs de l'INSERM à l'occasion d'une étude de grande ampleur. Pas moins de 100 000 participants y ont participé. L'étude s'est étalée sur douze ans. "Les chercheurs ont découvert que sur les 100 000 personnes, 346 consommant des édulcorants avaient été victimes d'AVC", explique le journaliste Jean-Christophe Batteria sur le plateau du 12/13 de France 3, jeudi 8 septembre.

Un peu moins de 10% de risque augmenté

Et de poursuivre : "En revanche, on dénombre 314 personnes qui, elles, ne consommaient pas d'édulcorants. La différence, c'est un peu moins de 10% de risque augmenté." Le journaliste explique que, pour les chercheurs, on entre dans la catégorie consommateurs à partir de deux tiers d'une canette de boisson sans sucre - zéro ou light. On trouve les édulcorants principalement dans les boissons sans sucre (53%), les sucrettes (30%) et les produits laitiers (8%).