Alimentation : les édulcorants présentent des risques pour la santé en cas de consommation régulière

S. Guillaumin, M.-P. Cassignard, L. le Moigne, J.-J. Buty, C. Apiou

Ils ont le goût du sucre, sans les calories. Les édulcorants sont aujourd'hui présents dans tous les supermarchés, en poudre, en sucrette ou dans les boissons "light". Le marché, florissant, n'a pas que des adeptes. "L'édulcorant, ça trompe le cerveau. Du coup, je trouve que c'est mieux directement de consommer du sucre, qui envoie les bonnes informations au cerveau", confie une cliente.

Plus de risque de souffrir d'une maladie cardio-vasculaire

Selon une étude menée sur plus de 100 000 personnes, le risque de souffrir d'une maladie cardio-vasculaire est légèrement plus élevé chez les consommateurs d'édulcorants que chez les autres. Un risque présent en cas "de consommation régulière" et "sur une période de temps", autour de "77 mg d'édulcorant par jour en moyenne", précise toutefois Mathilde Touvier, épidémiologiste à l'INSERM. Soit un risque pour l'équivalent de deux tiers d'une canette standard par jour. L'étude a porté sur les trois principaux édulcorants de synthèse trouvés dans le commerce.