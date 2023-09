Alimentation : les boulangers devront mettre moins de sel dans leur pain à partir du 1er octobre

Durée de la vidéo : 1 min

À partir de dimanche 1er octobre, les boulangers devront mettre moins de sel dans leur pain, dans un effort pour la santé publique. Le 13 Heures a recueilli les réactions d'un boulanger, ce matin du jeudi 28 septembre, du côté d'Antibes (Alpes-Maritimes).

La confédération nationale de la boulangerie demande aux boulangers de mettre moins de sel dans leurs baguettes à partir du dimanche 1er octobre. Un boulanger d'Antibes (Alpes-Maritimes) n'est pas convaincu, ce matin du jeudi 28 septembre. "On a réduit déjà de trois grammes, mais je pense que plus serait une erreur", estime Thierry Valat, boulanger chez "Chris and co".



Des clients divisés

Le 1er octobre prochain, les boulangers doivent s'engager à limiter le sel à 1,4 gramme pour 100 grammes de pain traditionnel, et même 1,3 gramme pour les pains spéciaux. Un nouveau grammage qui va contraindre Thierry Valat à revoir la fabrication de ses pains. Dans sa boutique, certains clients aussi goûtent peu à cette nouvelle réglementation. D'autres, en revanche, sont prêts à voir le goût de leur pain changer. Un effort pour la santé publique, alors que le pain représente 20 % de notre apport journalier en sel.